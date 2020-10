Meloni a Conte: “Mi vergogno di vedere Italia ridotta così. Polonia e Ungheria? Non si fanno minacciare da omuncoli della sinistra europea” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Mi vergogno di vedere un’Italia ridotta così, ancora di più quando vedo nazioni meno potenti della nostra come la Polonia e l’Ungheria che alzano la testa contro il ricatto di un’Europa che vorrebbe utilizzare i soldi del Recovery Fund per piegare nazioni che vogliono difendere le loro ragioni“. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo. “Loro non si fanno minacciare dagli omuncoli della sinistra europea”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Midiun’così, ancora di più quando vedo nazioni meno potentinostra come lae l’che alzano la testa contro il ricatto di un’Europa che vorrebbe utilizzare i soldi del Recovery Fund per piegare nazioni che vogliono difendere le loro ragioni“. Così la presidente di Fratelli d’, Giorgia, nel suo intervento alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe, in vista del Consiglio europeo. “Loro non sidaglieuropea”. L'articolo ...

