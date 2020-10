Matrimonio Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: le prime foto arrivano dalla rivista Chi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non potevano che arrivare dalla rivista Chi le prime foto del Matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due sposi che hanno cercato di rispettare il più possibile le indicazioni del nostro governo in questi giorni complicati a causa del covid 19. Dolci e molto romantici gli sposi, sono stati accompagnati in questa cerimonia dai parenti e dagli amici più stretti come si vede nelle poche foto che sono state pubblicate sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana. Le nozze, previste per l’estate, erano stati poi spostate a causa del covid 19. Si sono celebrate lo stesso, nonostante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non potevano che arrivareChi ledeldi. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due sposi che hanno cercato di rispettare il più possibile le indicazioni del nostro governo in questi giorni complicati a causa del covid 19. Dolci e molto romantici gli sposi, sono stati accompagnati in questa cerimonia dai parenti e dagli amici più stretti come si vede nelle pocheche sono state pubblicate sul numero dellaChi in edicola questa settimana. Le nozze, previste per l’estate, erano stati poi spostate a causa del covid 19. Si sono celebrate lo stesso, nonostante ...

Nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono promessi amore eterno. Presenti all ...

