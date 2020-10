«Matrimonio a prima vista Italia 5»: tra sesso e attrazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La parola d’ordine è una sola: attrazione. In modalità e sfumature diverse, tutte e tre le coppie della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia sembrano avere l’urgenza non solo di conoscersi, ma anche di esplorarsi, di toccarsi, di instaurare un rapporto su basi solide. Chi sembra andarci piano dimostrando, però, un’intesa intellettuale più forte rispetto agli altri, sono soprattutto Luca e Giorgia, che al secondo giorno di luna di miele già litigano per un tipico problema da coppia consolidata e gelosa, ossia la possibilità che il marito possa farsi un tatuaggio sul collo contro il parere della moglie che lo ritiene volgare. Durante i giorni di permanenza in Trentino, Luca e Giorgia si cercano, ponderando al meglio il da farsi perché è come se avessero già intenzione di costruire qualcosa che duri nel tempo, senza lasciarsi trasportare immediatamente dalla passione che spesso e volentieri ottunde i sensi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La parola d’ordine è una sola: attrazione. In modalità e sfumature diverse, tutte e tre le coppie della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia sembrano avere l’urgenza non solo di conoscersi, ma anche di esplorarsi, di toccarsi, di instaurare un rapporto su basi solide. Chi sembra andarci piano dimostrando, però, un’intesa intellettuale più forte rispetto agli altri, sono soprattutto Luca e Giorgia, che al secondo giorno di luna di miele già litigano per un tipico problema da coppia consolidata e gelosa, ossia la possibilità che il marito possa farsi un tatuaggio sul collo contro il parere della moglie che lo ritiene volgare. Durante i giorni di permanenza in Trentino, Luca e Giorgia si cercano, ponderando al meglio il da farsi perché è come se avessero già intenzione di costruire qualcosa che duri nel tempo, senza lasciarsi trasportare immediatamente dalla passione che spesso e volentieri ottunde i sensi.

MarioManca : #MatrimonioAPrimaVista: tra sesso e attrazione - IISS_Roma : RT @realtimetvit: I viaggi di nozze continuano e per le coppie rappresentano una prima prova di convivenza. Come se la caveranno? ?? Il nuov… - Morbidosamente : RT @_ledystefy_____: Non rivolgersi la parola per la prima mezz'ora del mattino è essenziale per la preservazione di un buon matrimonio. - freud2912 : RT @_ledystefy_____: Non rivolgersi la parola per la prima mezz'ora del mattino è essenziale per la preservazione di un buon matrimonio. - Andunedhel : @chilisummer @FartFromAmerika Una sola e no. La soggetta nel mio caso parlava di matrimonio e nomi dei figli due se… -