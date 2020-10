Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole: lui la costringe a fare ginnastica, il web insorge (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2020 durante la quale ha fatto molto discutere quanto accaduto tra la coppia formata da Andrea Ghiselli e Nicole Soria. Dopo averle dato un “7” sull’aspetto fisico, deludendo in parte la neo moglie la quale si aspettava almeno un punto in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di2020 durante la quale ha fatto molto discutere quanto accaduto tra la coppia formata daGhiselli eSoria. Dopo averle dato un “7” sull’aspetto fisico, deludendo in parte la neo moglie la quale si aspettava almeno un punto in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

realtimetvit : I viaggi di nozze continuano e per le coppie rappresentano una prima prova di convivenza. Come se la caveranno? ?? I… - MarcoReNer_azz : @PinoVaccaro77 @EnzoQuareEQ7 Isla Mujeres tappa imperdibile. Io solo 21 giorni. Viaggio di nozze prima di sposarmi.… - UtherPe : Leggo le vostre filosofie sul tweet di ieri del matrimonio, tutte accettabili, nessuno però che abbia posto l'accen… - blogtivvu : Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole: lui la costringe a fare ginnastica - affittozorro : @Shai__reen @UtherPe È come uscire in barca col mare grosso o voler sciare con rischio valanghe, magari hai speso u… -