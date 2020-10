Matilde Brandi a rischio squalifica al GF Vip | “Fro**o” | dopo la gaffe la showgirl si autocensura FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In queste ore sta circolando sul web un video molto interessante che riguardae la possibileche sta rischiando al GF Vip. Laha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta durante il quale si è lasciato scappare una parola di troppo. Tutti i telespettatori sono, ormai, a conoscenza della rigidità del reality show nel momento in cui si pronunciano frasi poco garbate, insulti gravi, espressioni sessiste ecc. Per tale motivo, l’espressione pronunciata dallaha generato molto clamore. Ladipotrebbe essere aal GF Vip in quanto ha pronunciato la parola “fro**o”. La ...