Massimiliano Morra gay? La mamma e la fidanzata scendono in campo per difenderlo

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un’intervista al settimanale Chi, la madre Patrizia e laDalila Mucedero sono scese inper dire la verità sull’attore. Finalmente qualcuna per difendere. Il gieffino è preso di mira da settimane. Prima di tutto, Adua Del Vesco, la sua ex finta, dopo che è stata protagonista del coming out … L'articolo proviene da leggilo.org.