Martedì 13 Ottobre 2020 – 264ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

Ora inizio: 09:30 A conclusione della discussione della relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª sulle "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"(atto n. 572), l'Assemblea ha approvato la risoluzione di maggioranza n. 1 (v. allegato del resoconto stenografico). In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di aggiungere, alle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, ulteriori risorse con il programma Next Generation EU (NGEU), lo strumento che raccoglierà fondi sui mercati e li canalizzerà verso i programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. L'accordo prevede un ammontare di 1074,3 miliardi di euro in termini di ...

