Mario Giordano show: tavola imbandita e torta in faccia “contro i controlli della Polizia a casa” | VIDEO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulla raccomandazione del governo a evitare feste e riunioni tra le mura domestiche con più di 6 persone il premier Giuseppe Conte ha puntualizzato che l’esecutivo “non manderà la Polizia in case private, ma invitiamo tutti ad avere dei comportamenti prudenti in questa fase”. Eppure questo non ha fermato il giornalista Mario Giordano che a Fuori dal Coro ha messo in scena un siparietto facendo finta di non sapere che il premier e l’esecutivo hanno categoricamente smentito la possibilità dei controlli della Polizia a casa. “Noi siamo per rispettare le regole sempre. Le regole si rispettano. Ma quando le regole ti dicono cosa devi fare tu a casa tua, quando addirittura ti minacciano di mandarti la Polizia a casa a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulla raccomandazione del governo a evitare feste e riunioni tra le mura domestiche con più di 6 persone il premier Giuseppe Conte ha puntualizzato che l’esecutivo “non manderà lain case private, ma invitiamo tutti ad avere dei comportamenti prudenti in questa fase”. Eppure questo non ha fermato il giornalistache a Fuori dal Coro ha messo in scena un siparietto facendo finta di non sapere che il premier e l’esecutivo hanno categoricamente smentito la possibilità deia casa. “Noi siamo per rispettare le regole sempre. Le regole si rispettano. Ma quando le regole ti dicono cosa devi fare tu a casa tua, quando addirittura ti minacciano di mandarti laa casa a ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO SALVINI DA MARIO GIORDANO! ++ ?? ORE 21.50 > “Fuori dal Coro” (Rete 4) - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO SALVINI DA MARIO GIORDANO! ++ ?? ORE 21.50 > “Fuori dal Coro” (Rete 4) - QuiMediaset_it : A @fuoridalcorotv l'intervista di @mariogiordano5 a @matteosalvinimi Tra i temi della puntata, l'emergenza sanitar… - TheCursed8 : Mario Giordano mi ricorda ogni giorno quanto sono fortunato a non essere nato come lui. - susanna769 : RT @Nathali97381204: Mario Giordano in diretta televisiva Ieri ha rilanciato la bufala della polizia che vi verranno a controllare i… -