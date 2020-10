Maria Chindamo, parla il figlio: le sue parole arma per abbattere il muro dell’omertà (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Maria Chindamo: Le Iene nella puntata del 13 ottobre 2020 si sono occupate del caso della imprenditrice calabrese sequestrata e uccisa nel 2016. La famiglia di Maria da allora lotta per la verità che, purtroppo, non è ancora arrivata. In primis il fratello Vincenzo, impegnato in prima linea affinché i responsabili dell’assassinio della donna siano consegnati alla Giustizia. Ancora impunito l’omicidio di Maria Chindamo A un anno esatto dal suicidio del marito Ferdinando Punturiero, toltosi la vita perché incapace di accettare la separazione voluta dalla moglie Maria è stata aggredita davanti al sua azienda agricola di Limbadi e fatta sparire. Una vendetta? Una ‘punizione’ per avere osato lasciare il marito e porre le basi per ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020): Le Iene nella puntata del 13 ottobre 2020 si sono occupate del caso della imprenditrice calabrese sequestrata e uccisa nel 2016. La famiglia dida allora lotta per la verità che, purtroppo, non è ancora arrivata. In primis il fratello Vincenzo, impegnato in prima linea affinché i responsabili dell’assassinio della donna siano consegnati alla Giustizia. Ancora impunito l’omicidio diA un anno esatto dal suicidio del marito Ferdinando Punturiero, toltosi la vita perché incapace di accettare la separazione voluta dalla moglieè stata aggredita davanti al sua azienda agricola di Limbadi e fatta sparire. Una vendetta? Una ‘punizione’ per avere osato lasciare il marito e porre le basi per ...

