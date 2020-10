MARE FUORI, anticipazioni puntata di mercoledì 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) anticipazioni quinta puntata della fiction MARE FUORI, in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 21 ottobre 2020 (episodi intitolati Legami spezzati e Le forme dell’amore):Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: arriva MIHAT, il gemello di NIHAT!Appena rientrato in Istituto dopo aver goduto di un permesso premio, Filippo informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine, ma è tormentato. Inoltre Filippo si riavvicina a Carmine, il quale gli racconta ciò che è successo mentre era via: lui si offre di aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi. La direttrice Paola Vinci sembra approvare la ritrovata armonia tra Filippo e Carmine. I giorni passano e per Carmine la situazione si fa difficile: deve uccidere Massimo, altrimenti ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 ottobre 2020)quintadella fiction, in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 21(episodi intitolati Legami spezzati e Le forme dell’amore):Leggi anche: Daydreamer: arriva MIHAT, il gemello di NIHAT!Appena rientrato in Istituto dopo aver goduto di un permesso premio, Filippo informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine, ma è tormentato. Inoltre Filippo si riavvicina a Carmine, il quale gli racconta ciò che è successo mentre era via: lui si offre di aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi. La direttrice Paola Vinci sembra approvare la ritrovata armonia tra Filippo e Carmine. I giorni passano e per Carmine la situazione si fa difficile: deve uccidere Massimo, altrimenti ...

