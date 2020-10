Mara Venier lascia Domenica In: l’annuncio bomba che gela i fan (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle soglie dei 70 anni che compirà il prossimo 20 ottobre, Mara Venier ha lanciato una vera notizia bomba. Questa è la sua ultima stagione come conduttrice di Domenica In, a dichiararlo lei stessa in un’intervista in esclusiva a Oggi. Mara Venier lascia Domenica In: l’annuncio choc Mara Venier ha manifestato la sua decisione che... L'articolo Mara Venier lascia Domenica In: l’annuncio bomba che gela i fan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle soglie dei 70 anni che compirà il prossimo 20 ottobre,ha lanciato una vera notizia. Questa è la sua ultima stagione come conduttrice diIn, a dichiararlo lei stessa in un’intervista in esclusiva a Oggi.In: l’annuncio chocha manifestato la sua decisione che... L'articoloIn: l’annunciochei fan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - allesword : RT @bubinoblog: L'ANNUNCIO CHOC DI MARA VENIER: 'QUESTA È LA MIA ULTIMA DOMENICA IN' - blogtivvu : Mara Venier lascia Domenica In: l’annuncio bomba - lorenzog31 : RT @bubinoblog: L'ANNUNCIO CHOC DI MARA VENIER: 'QUESTA È LA MIA ULTIMA DOMENICA IN' -