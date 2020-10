Mara Venier, l’addio è ufficiale: i fan sono senza parole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mara Venier lascia tutti a bocca aperta, la conduttrice sta per compiere settanta anni e ora è pronta all’addio più doloroso: d cosa si tratta? Mara Venier (Fonte foto: Instagram, @Mara Venier)Tutte le domenica Mara Venier entra nelle case degli italiani con Domenica In, l’amata conduttrice da due anni a questa parte ha ripreso in mano le redini della sua trasmissione. La Venier ha tuttavia ammesso si Oggi di aver preso un’importante decisione sul suo futuro. Alla vigilia dei suoi settanta anni è pronta a dire basta. Lo confessa direttamente a suo marito Nicola Carraro, al quale è legata da oltre venti anni e con il quale ha finalmente trovato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)lascia tutti a bocca aperta, la conduttrice sta per compiere settanta anni e ora è pronta all’addio più doloroso: d cosa si tratta?(Fonte foto: Instagram, @)Tutte le domenicaentra nelle case degli italiani con Domenica In, l’amata conduttrice da due anni a questa parte ha ripreso in mano le redini della sua trasmissione. Laha tuttavia ammesso si Oggi di aver preso un’importante decisione sul suo futuro. Alla vigilia dei suoi settanta anni è pronta a dire basta. Lo confessa direttamente a suo marito Nicola Carraro, al quale è legata da oltre venti anni e con il quale ha finalmente trovato ...

