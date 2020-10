Mancini guarda il bicchiere mezzo pieno: 'Gara tosta, va bene così' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'L'Olanda ha cambiato per la prima volta, si sono messi con un difensore in più, ma l'Olanda è una squadra forte, sapevamo che sarebbe stata una Gara dura. Si poteva di più come atteggiamento? A volte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'L'Olanda ha cambiato per la prima volta, si sono messi con un difensore in più, ma l'Olanda è una squadra forte, sapevamo che sarebbe stata unadura. Si poteva di più come atteggiamento? A volte ...

Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai al termine del pareggio 1-1 con l'Olanda a Bergamo in Nations League. «La prestazione è stata tosta, dura, maschia, è stata un'ottima gara. Decisiva ...

L'Italia s’è desta. Dopo la fallimentare avventura sotto la gestione di Giampiero Ventura e i mesi del «caronte» Di Biagio, gli Azzurri sono passati alla guida di Roberto Mancini, che ne ha fatto in p ...

