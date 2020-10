“Mamma verrà un corriere, pagalo tu”: pensionata truffata a San Giorgio del Sannio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (BN) – Truffa ai danni di una pensionata di San Giorgio del Sannio. La vittima è una signora contattata questa mattina telefonicamente da una voce femminile che, simulando raffreddore e febbre, ha finto di essere la figlia: “Passerà un corriere per consegnarti un pacco a mio nome, io sono a casa e non posso uscire per prelevare i contanti. pagalo tu” – la sintesi della telefonata. Non l’unica. Negli stessi minuti, infatti, finti direttori di negozio e corriere chiamavano sul telefono di casa per impedire ogni comunicazione alla malcapitata. Espediente utilizzato pure con la vera figlia, anch’ella subissata sul proprio cellulare da continue chiamate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(BN) – Truffa ai danni di unadi Sandel. La vittima è una signora contattata questa mattina telefonicamente da una voce femminile che, simulando raffreddore e febbre, ha finto di essere la figlia: “Passerà unper consegnarti un pacco a mio nome, io sono a casa e non posso uscire per prelevare i contanti.tu” – la sintesi della telefonata. Non l’unica. Negli stessi minuti, infatti, finti direttori di negozio echiamavano sul telefono di casa per impedire ogni comunicazione alla malcapitata. Espediente utilizzato pure con la vera figlia, anch’ella subissata sul proprio cellulare da continue chiamate ...

