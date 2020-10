“Mamma sto tornando”, ma non è mai arrivato a casa. Scomparso Orlando, 16 anni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Mamma sto tornando”, ma non è mai arrivato a casa. Scomparso Orlando, 16 anni. Sarebbe dovuto arrivare a Empoli in treno, nel pomeriggio di ieri, ma non è mai arrivato a casa. La famiglia di Orlando ha lanciato l’allarme per la scomparsa del sedicenne, partito ieri dalla stazione di Livorno, dalla quale ha fatto perdere le sue tracce. Mamma Letizia: “Chiunque lo abbia visto o abbia notizie, per favore mi contatti”. Orlando Caneschi, sedici anni è Scomparso ieri dopo aver chiamato la mamma dalla stazione ferroviaria di Livorno, in Toscana. Era diretto a casa a Empoli, dove frequenta la scuola e milita nella squadra di pallacanestro Use ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Mamma sto tornando”, ma non è mai, 16. Sarebbe dovuto arrivare a Empoli in treno, nel pomeriggio di ieri, ma non è mai. La famiglia diha lanciato l’allarme per la scomparsa del sedicenne, partito ieri dalla stazione di Livorno, dalla quale ha fatto perdere le sue tracce. Mamma Letizia: “Chiunque lo abbia visto o abbia notizie, per favore mi contatti”.Caneschi, sediciieri dopo aver chiamato la mamma dalla stazione ferroviaria di Livorno, in Toscana. Era diretto aa Empoli, dove frequenta la scuola e milita nella squadra di pallacanestro Use ...

