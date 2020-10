Maledetto coinquilino

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non sono amici, né parenti, ma condividono lo stesso bagno e la stessa cucina. Respirano, parlano, si muovono in stanze comuni, quelle della propria casa. Vivere con coinquilini sconosciuti da sempre comporta una dose di scontri periodici, ma con il covid sono stati aggiunti problemi al problema. Pulizia e visitatori, annosi terreni di scontro, sono ora al centro di discussioni sulla sicurezza. Perché non basta prestare singolarmente attenzione alle norme anti contagio: la condivisione degli spazi domestici comporta il rischio di pagare la negligenza dei perfetti sconosciuti che vivono in casa con noi. “Pregate con me affinché la nuova coinquilina non sia un’irresponsabile a cui non frega niente del covid”, si legge in una supplica affidata a Twitter. Di sfoghi come questo i social sono pieni, testimonianze digitate online dalle mura del proprio ...