Macron ha annunciato il coprifuoco in Francia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un intervento in tv Emmanuel Macron ha annunciato il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di coronavirus. La misura straordinaria interesserà otto città, compresa Parigi, e dovrebbe durare quattro settimane. Da sabato 17 ottobre, poi, dovrebbe essere ripristinato lo stato d'emergenza sanitaria per far fronte alla seconda ondata, che sta segnando nuovi picchi di contagi. Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri giustifica così il ripristino dello stato d'emergenza: «La diffusione del Covid-19 rappresenta una minaccia per la salute dell'intera popolazione. Tale situazione giustifica la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

