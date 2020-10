Macron, coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - Parigi, OCT 14 - coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron. "Non abbiamo perso il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, -, OCT 14 -die in altre città21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel. "Non abbiamo perso il ...

MediasetTgcom24 : Macron: coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21, a partire da sabato - Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Macron: “Virus è tornato, #coprifuoco dalle 21 alle 6 per 28 milioni di francesi” nota: in effetti non è mai andato andat… - ViselliTania : RT @riktroiani: #Macron: 'Il coprifuoco è meglio del lockdown totale, una misura sproporzionata rispetto alla situazione attuale. L’obietti… -