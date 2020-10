M5s, Di Battista presenta una mozione: 'Autonomi alle elezioni' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'A prescindere dalla legge elettorale che verrà approvata, il Movimento 5 Stelle nel 2023 si presenterà da solo alle elezioni politiche '. E' una delle mozioni presentate su Facebook da Alessandro Di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'A prescindere dalla legge elettorale che verrà approvata, il Movimento 5 Stelle nel 2023 si presenterà da solopolitiche '. E' una delle mozionite su Facebook da Alessandro Di ...

CarloUlivi : Questa persona si spaccia x grillino, tifa A.Di Battista, sputa fango sul m5s xké non gli ha messo i soldi in tasca… - ventoc : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite… - Italia_Notizie : M5S, Di Battista presenta la sua 'agenda' per gli Stati Generali: 'Autonomi da destra e sinistra' - fattoquotidiano : M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al lim… -