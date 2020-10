M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite dei due mandati” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una “collocazione autonoma” del Movimento 5 Stelle e nessuna deroga ai due mandati per parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali. Sono due dei punti programmatici della piattaforma presentata da Alessandro Di Battista in vista degli Stati Generali dei Cinque Stelle. Un appuntamento che l’ex deputato ritiene avere “senso” se “sapranno produrre un’agenda politica 2020-2030 che contenga soluzioni e progetti a sostegno della collettività, in particolare della classe media: i nuovi possibili poveri della fase post-pandemica”. Ma in primis resta il dato politico, dopo due governi di coalizione, prima con Lega e poi con il Pd, e l’apertura degli iscritti alle alleanze con il voto su Rousseau: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una “collocazione autonoma” del Movimento 5 Stelle eai due mandati per parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali. Sono due dei punti programmatici della piattaforma presentata da Alessandro Diin vista deglidei Cinque Stelle. Un appuntamento che l’ex deputato ritiene avere “senso” se “sapranno produrre un’agenda politica 2020-2030 che contenga soluzioni e progetti a sostegno della collettività, in particolare della classe media: i nuovi possibili poveri della fase post-pandemica”. Ma in primis resta il dato politico, dopo due governi di coalizione, prima con Lega e poi con il Pd, e l’apertura degli iscrittianze con il voto su Rousseau: ...

ventoc : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite… - Italia_Notizie : M5S, Di Battista presenta la sua 'agenda' per gli Stati Generali: 'Autonomi da destra e sinistra' - fattoquotidiano : M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al lim… - PopulismUpdates : RT @MPenikas: FQ: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite d… -