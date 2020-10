L’ultima offerta del Parlamento europeo al Consiglio per un accordo sul bilancio europeo 2021-2027 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Parlamento europeo ha messo sul tavolo un’offerta di compromesso per raggiungere un accordo sul bilancio dell’Unione europea 2021-2027 e sbloccare così anche l’erogazione del NextGenerationEu. In una lettera firmata dal presidente del gruppo di contatto, Johan Van Overtveldt, gli eurodeputati propongono di aumentare il bilancio dell’Unione di almeno 39 miliardi di euro, rispetto ai 1.074 concordati dai leader dei 27 Stati membri al Consiglio europeo di luglio. Il Parlamento europeo chiede di spostare 13 miliardi dal NextGenerationEu al bilancio ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilha messo sul tavolo un’di compromesso per raggiungere unsuldell’Unione europeae sbloccare così anche l’erogazione del NextGenerationEu. In una lettera firmata dal presidente del gruppo di contatto, Johan Van Overtveldt, gli eurodeputati propongono di aumentare ildell’Unione di almeno 39 miliardi di euro, rispetto ai 1.074 concordati dai leader dei 27 Stati membri aldi luglio. Ilchiede di spostare 13 miliardi dal NextGenerationEu al...

