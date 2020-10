Lukaku | “Dentro le sconfitte trovo grande energia Finale EL? Utile per migliorarmi”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romeluparla dellenel calcio Intervistato da RTBF, l’attaccante dell’Inter Romeluè tornato sulla sconfitta indi Europa League contro il Siviglia dello scorso agosto. “La sconfitta mi fa andare avanti perché ci trovi dentro una certa. Sono un pessimo perdente, lo ammetto: è la miaforza.Si è visto nelladi Europa League: non potevo andare a prendere la medaglia, non mi pento. Non è una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia, mettetemi nei miei panni: lavorate tutta la vostra vita per arrivare in un momento così. Inperdete una partita che è 50-50. Ma questo episodio mi ha dato una...