Lucid Air - Svelati i prezzi della berlina elettrica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Svelata in veste definitiva solo un mese fa, laAir ha finalmente anche deiufficiali per il mercato statunitense: al netto degli incentivi federali (7.500 dollari), si parte dai 69.900 dollariversione daccesso (Air), arrivando fino a quasi il doppio, ovvero i 131.500 dollariAir Grand Touring, con la Air Touring come via di mezzo a 87.500 dollari. Ma cè anche la Air Dream Edition da 1080 cavalli, prevista in serie limitata, che costa 161.500 dollari. Tra le varianti disponibili, performance e autonomia chiaramente differiscono, così come i tempi di consegna: la più costosa sarà la prima a esordire, in primavera, seguita a ruota dalla Grand Touring a giugno, mentre la Touring è attesa sul finirenno venturo e la base allinizio del 2022. ...