Lotito pensa ad Allegri per la Lazio. Nodo ingaggio, la richiesta del coach toscano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Claudio Lotito, presidente della Lazio, starebbe pensando a Massimiliano Allegri per la panchina dei biancocelesti. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Claudio, presidente della, starebbendo a Massimilianoper la panchina dei biancocelesti.

infoitsport : IL MESSAGGERO - Lazio, Inzaghi non rinnova. Sostituto, Lotito pensa a un nome clamoroso - marco_rogerio_ : RT @sportface2016: #Lazio | #Lotito pensa ad #Allegri per sostituire #Inzaghi - sportface2016 : #Lazio | #Lotito pensa ad #Allegri per sostituire #Inzaghi - HDblog : Lega Serie A ha scelto CVC, ma Lotito pensa all'Antitrust - SiamoPartenopei : IL MESSAGGERO - Lazio, Inzaghi non rinnova. Sostituto, Lotito pensa a un nome clamoroso -