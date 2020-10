Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile un lockdown a Milano” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Lombardia registra un’esplosione di nuovi contagi da coronavirus: 1.844 in un solo giorno (ieri erano 1080), con 29.048 tamponi effettuati. boom di positivi, in particolare, nella provincia di Milano: 1.032 casi, di cui 504 solo nel capoluogo. I morti sono 17, mentre aumentano i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +99 negli altri reparti. Cresce dunque l’allarme soprattutto per l’evoluzione della situazione: i positivi al coronavirus aumentano e le ospedalizzazioni stanno “crescendo rapidamente”, ammette il direttore generale Welfare, Marco Trivelli. La preoccupazione riguarda non le terapie intensive, ma i reparti di media-bassa intensità. Perciò la Regione sta lavorando per rendere disponibili “molti più posti per sub acuti”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laregistra un’esplosione dicontagi da coronavirus: 1.844 in un solo giorno (ieri erano 1080), con 29.048 tamponi effettuati.di positivi, in particolare, nella provincia di Milano: 1.032, di cui 504 solo nel capoluogo. I morti sono 17, mentre aumentano i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +99 negli altri reparti. Cresce dunque l’allarme soprattutto per l’evoluzione della situazione: i positivi al coronavirus aumentano e lezzazioni stanno “crescendo rapidamente”, ammette il direttore generale Welfare, Marco Trivelli. La preoccupazione riguarda non le terapie intensive, ma i reparti di media-bassa intensità. Perciò la Regione sta lavorando per rendere disponibili “molti più posti per sub acuti”. Una ...

TgLa7 : #Covid19 A trainare il boom di casi è la #Lombardia +1844, seguita da #Campania +818, #Veneto +657, #Toscana +575 e… - fattoquotidiano : Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile… - FilippoCarmigna : Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile… - soleterramare : RT @fattoquotidiano: Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile un… - simcopter : RT @fattoquotidiano: Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile un… -