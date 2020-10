Lombardia, aumentano le terapie intensive. Pesenti: "Mi tremano i polsi" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il professore a capo della task force che gestisce le terapie intensive lombarde: "Bisonga prendere provvedimenti negli ospedali". Ma a preoccupare sono anche i ricoveri in reparto. Catena: "La situazione potrebbe diventare esplosiva" "Mi tremano i polsi". Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, non usa giri di parole nel commentare gli ultimi dati sui contagi e sui ricoveri per Covid-19, arrivati questa sera da Palazzo Lombardia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati rilevati 1.844 casi positivi, di cui più della metà ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il professore a capo della task force che gestisce lelombarde: "Bisonga prendere provvedimenti negli ospedali". Ma a preoccupare sono anche i ricoveri in reparto. Catena: "La situazione potrebbe diventare esplosiva" "Mi". Antonio, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delledell’Unità di crisi della Regioneper l’emergenza coronavirus, non usa giri di parole nel commentare gli ultimi dati sui contagi e sui ricoveri per Covid-19, arrivati questa sera da Palazzo. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati rilevati 1.844 casi positivi, di cui più della metà ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia aumentano LOMBNELMONDO Dati Coronavirus 14/10 : 7.332 nuovi casi con 152.196 tamponi, 43 i morti

... tamponi effettuati sono oggi 1.844 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove i decessi delle ultime 24 ore sono 17 (totale 17.011 dall'inizio della pandemia). Aumentano di 2 i ricoverati ...

Lockdown in Italia a Natale, Conte: possibili misure restrittive nelle Regioni. Pregliasco: anche a Milano

in contrapposizione a quanto avvenuto in Lombardia. «Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose», ha detto Crisanti a RaiNews24. «Si potrebbe resettare il sistema, abbassare la ...

