“Lockdown notturno” Macron annuncia lo stato d' emergenza | il precedente francese che spaventa l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il consiglio dei ministri ha adottato un decreto che stabilisce nuovamente lodiin Francia: era scaduto lo scorso 9 luglio e non eraprorogato. Nella serata di mercoledì 14 ottobre il presidente Emmanuelhato in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste indi massima allerta sanitaria, a partire dalla capitale Parigi. In pratica si tratta di un “lockdown; per almeno un mese che scatterà domenica a partire dalle ore 21 e durerà fino alle 6 del mattino fino a quando la curva dei contagi da coronavirus non tornerà sotto controllo: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22.591 nuovi casi a fronte di 104 morti. Quanto sta accadendo in Francia e nel resto d'Europa ...