Lo stop alle feste manda in crisi gli animatori: “Siamo fantasmi, dimenticati da governo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Per il governo siamo dei fantasmi. Le nuove norme sono una tragedia per il lavoro di noi animatori e una vigliaccata per i bambini che hanno bisogno di stare insieme e socializzare”. Non usa mezzi termini Rudi, all’anagrafe Rodolfo D’Errico, l”animatore dei bambini della Capitale’, nel commentare l’ultimo Dpcm che vieta le feste e restringe a sei il numero di persone non conviventi che è ‘raccomandato’ ricevere in casa.“AVEVO APPENA RICOMINCIATO A LAVORARE” Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Per il governo siamo dei fantasmi. Le nuove norme sono una tragedia per il lavoro di noi animatori e una vigliaccata per i bambini che hanno bisogno di stare insieme e socializzare”. Non usa mezzi termini Rudi, all’anagrafe Rodolfo D’Errico, l”animatore dei bambini della Capitale’, nel commentare l’ultimo Dpcm che vieta le feste e restringe a sei il numero di persone non conviventi che è ‘raccomandato’ ricevere in casa.“AVEVO APPENA RICOMINCIATO A LAVORARE”

fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - LegaSalvini : ?? STOP ALLE #FestePrivate! SPERANZA INVITA A FARE LA SPIA - val_nos : @myrtamerlino @GuidoCrosetto Siete voi giornalisti mainstream che fate terrorismo! Quanti decessi causa fumo o caus… - LuinoNotizie : 'Bassani Menotti' di #Laveno, stop alle visite dei parenti. La comunicazione alla comunità dalla Fondazione, mentre… -