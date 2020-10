Lo sponsor Juve fa ironie sul Napoli: bufera social (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - E' arrivata oggi la decisione del Giudice sportivo della Serie A che, a proposito di Juventus-Napoli del 4 ottobre scorso, ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino alla formazione azzurra. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - E' arrivata oggi la decisione del Giudice sportivo della Serie A che, a proposito dintus-del 4 ottobre scorso, ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino alla formazione azzurra. ...

I tifosi della Juventus hanno riempito i social network con ironie contro ... i tifosi napoletani hanno anche notato due particolari tweet di Socios.com, uno sponsor proprio del club bianconero, e non ...

Sta per iniziare l'era Friedkin al club di calcio, con importanti novità sullo stadio. L'accordo sui diritti tv sostiene anche le quotazioni di Juve e Lazio ...

