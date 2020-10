"Lo scopro stasera, mi vergogno come italiano". Cruciani sconcertato da Giordano, a valanga su Tridico in diretta | Video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Io da cittadino italiano mi vergogno". Giuseppe Cruciani, in studio da Mario Giordano a Fuori dal coro, commenta sconcertato i servizi del talk di Rete 4 sui disastri dell'Inps e di Pasquale Tridico. "Francamente non avevo seguito tutte le storie nelle precedenti puntate, ma mi vergognerei a pagare persone che gestiscono i miei soldi in questo modo". "Secondo punto - prosegue inviperito il conduttore de La Zanzara su Radio 24 -: non ci si può stupire se la stessa Inps che gestisce gli immobili in questo modo vergognoso, facendoci perdere tutti questi soldi, poi faccia apparire una persona viva come una persona morta. Perché ci dobbiamo stupire che la signora collegata lì per l'Inps sia morta?". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Io da cittadinomi". Giuseppe, in studio da Marioa Fuori dal coro, commentai servizi del talk di Rete 4 sui disastri dell'Inps e di Pasquale. "Francamente non avevo seguito tutte le storie nelle precedenti puntate, ma mi vergognerei a pagare persone che gestiscono i miei soldi in questo modo". "Secondo punto - prosegue inviperito il conduttore de La Zanzara su Radio 24 -: non ci si può stupire se la stessa Inps che gestisce gli immobili in questo modoso, facendoci perdere tutti questi soldi, poi faccia apparire una persona vivauna persona morta. Perché ci dobbiamo stupire che la signora collegata lì per l'Inps sia morta?". ...

Ultime Notizie dalla rete : scopro stasera IL CASO FARRA DI SOLIGO Maestra positiva: due classi della scuola d'infanzia Il Gazzettino Volley, Lube in campo stasera contro Piacenza

Altro turno infrasettimanale e ancora una trasferta per la Cucine Lube Civitanova: mercoledì (ore 20.30, diretta Eleven Sports ed eccezionalmente anche sulle pagine Facebook sia di Eleven Sports sia d ...

Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 14 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 14 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte l ...

