Liverpool, follia collettiva prima del nuovo lockdown: la festa in strada senza distanze e mascherine

Poco dopo le 22 di ieri sera, alla chiusura di bar e pub, una folla impressionante si è radunata nelle strade del centro di Liverpool, dando vita ad un enorme assembramento contro ogni regola ...

Aston Villa, a tutto Grealish: icona moderna di un calcio romantico

Jack Peter Grealish nasce a Birmingham, nella nuvolosa Inghilterra, il 10 settembre 1995. La città che fu dei Peaky Blinders ha il cuore diviso a metà e ...

