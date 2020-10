LIVE VOLLEY – Piacenza-Civitanova 1-2 (29-31, 21-25, 25-20, 6-9), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova si sfidano nel match valido per la quinta giornata di Superlega 2020/2021 di VOLLEY. Dopo la batosta ricevuta da Trento, Piacenza torna sul campo di casa per dare del filo da torcere ai Campioni del Mondo della Lube. L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova 1-2 (29-31, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gas Sales Bluenergye Cucine Lubesi sfidano nel match valido per la quinta giornata didi. Dopo la batosta ricevuta da Trento,torna sul campo di casa per dare del filo da torcere ai Campioni del Mondo della Lube. L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATIAGGIORNA LAGas Sales Bluenergy– Cucine Lube1-2 (29-31, ...

chibiaki331 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE I nostri campioni scaldano il braccio in vista del match delle 20.30: segui la cronaca live della ga… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Piacenza-Civitanova 0-1 (29-31 10-9) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Piacenza-C… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Perugia-Cisterna 11-13 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Perugia-Cisterna #11-13 - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE I nostri campioni scaldano il braccio in vista del match delle 20.30: segui la cronaca live della ga… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | WARM UP Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Milano vs Ravenna. #Superlega #MilanoR… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY Superlega: Live streaming Kioene Padova – Vero Volley Monza Volleyball.it LIVE Gas Sales Bluenergy in campo con Civitanova, non c'è Grozer

Subito una sgradita sorpresa in casa Gas Sales Bluenergy: nella squadra entrata in campo per il riscaldamento prima della sfida con Civitanova non c'è Georg Grozer. L'opposto biancorosso è vittima di ...

Volley, A2 femminile: il programma della 5a giornata

La Serie a2 femminile, scende in campo per il turno infrasettimanale: ecco il programma delle partite della 5a giornata di A2 femminile.

Subito una sgradita sorpresa in casa Gas Sales Bluenergy: nella squadra entrata in campo per il riscaldamento prima della sfida con Civitanova non c'è Georg Grozer. L'opposto biancorosso è vittima di ...La Serie a2 femminile, scende in campo per il turno infrasettimanale: ecco il programma delle partite della 5a giornata di A2 femminile.