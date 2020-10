LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 86-75, Eurolega basket in DIRETTA: Sloukas propizia la rimonta greca, prima sconfitta stagionale per i meneghini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH 20.28 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 20.26 Con questo risultato i greci raggiungono Milano in classifica: per entrambe le squadre il record è ora di 2-1. Venerdì i meneghini avranno subito la chance di rifarsi nel match interno contro il Real Madrid. 20.24 Per l’Olimpia i migliori realizzatori sono stati Sergio Rodriguez (18 punti), sontuoso nel primo tempo ma calato in maniera evidente nella ripresa, e Michael Roll (16 punti), che con un paio di triple nel finale ha tenuto viva la speranza dei lombardi. 20.22 Il grande protagonista della rimonta greca è stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH 20.28 La nostratermina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 20.26 Con questo risultato i greci raggiungonoin classifica: per entrambe le squadre il record è ora di 2-1. Venerdì iavranno subito la chance di rifarsi nel match interno contro il Real Madrid. 20.24 Per l’i migliori realizzatori sono stati Sergio Rodriguez (18 punti), sontuoso nel primo tempo ma calato in maniera evidente nella ripresa, e Michael Roll (16 punti), che con un paio di triple nel finale ha tenuto viva la speranza dei lombardi. 20.22 Il grande protagonista dellaè stato ...

picksdeJL : Live ?? Euroliga Olympiacos vs Milano Milano ML -110 - OA_Sport : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta complicata in Grecia - fabiocavagnera : Terzo impegno della stagione per i biancorossi in #EuroLeague. Palla a due alle ore 18.30 per Olympiacos vs Olimpia… - OlimpiaMiNews : Terzo impegno della stagione per i biancorossi in #EuroLeague. Palla a due alle ore 18.30 per Olympiacos vs Olimpia… - AlessandroMagg4 : Terzo impegno della stagione per i biancorossi in #EuroLeague. Palla a due alle ore 18.30 per Olympiacos vs Olimpia… -