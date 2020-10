LIVE – Mornar Bar-Brescia 71-55, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Germani Basket Brescia fa visita al Mornar Bar nella terza giornata del gruppo B di Eurocup 2020/2021. Dopo aver staccato la prima vittoria in campionato, i lombardi vogliono ripetersi in Europa dove il loro bilancio attuale recita 1-1. Stessa situazione per i montenegrini che dopo aver perso all’esordio con Ulm, hanno sconfitto Malaga. Mercoledì 14 ottobre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA BAR-Brescia 71-55 19′ – 3/3 dalla lunetta di Jeremic, Brescia sprofonda nuovamente a -16. 71-55. 18′ – Moss risponde a Vranjes e mette a segno un canestro da 3. 66-55. 18′ – Due triple superlative di Vranjes! ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Germani Basketfa visita alBar nella terza giornata del gruppo B di. Dopo aver staccato la prima vittoria in campionato, i lombardi vogliono ripetersi in Europa dove il loro bilancio attuale recita 1-1. Stessa situazione per i montenegrini che dopo aver perso all’esordio con Ulm, hanno sconfitto Malaga. Mercoledì 14 ottobre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LABAR-71-55 19′ – 3/3 dalla lunetta di Jeremic,sprofonda nuovamente a -16. 71-55. 18′ – Moss risponde a Vranjes e mette a segno un canestro da 3. 66-55. 18′ – Due triple superlative di Vranjes! ...

zazoomblog : LIVE – Mornar Bar-Brescia 57-48 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Mornar #Bar-Brescia #57-48 #Eurocup - zazoomblog : LIVE – Mornar Bar-Brescia 24-8 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Mornar #Bar-Brescia #Eurocup - zazoomblog : LIVE – Mornar Bar-Brescia 11-0 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Mornar #Bar-Brescia #Eurocup -