LIVE – Mornar Bar-Brescia 24-8 | Eurocup 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Germani Basketfa visita alBar nella terza giornata del gruppo B di. Dopo aver staccato la prima vittoria in campionato, i lombardi vogliono ripetersi in Europa dove il loro bilancio attuale recita 1-1. Stessa situazione per i montenegrini che dopo aver perso all’esordio con Ulm, hanno sconfitto Malaga. Mercoledì 14 ottobre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LABAR-24-8 7′ – Smith reallizza da 2, Bar conduce con lodevole diligenza. 24-8. 6′ – Whitehead contribuisce alla causa con 3 punti, canestro da 2 e libero a segno. 22-6. 6′ – Botta e risposta da 2 tra Gabriel e Burns, ...

Terza giornata di regular season della EuroCup Basketball che vede di scena la Germani Brescia per la seconda volta in quindici giorni in Montenegro. Ma stavolta sul mare, in casa del Mornar ...Diretta Mornar Bar Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata nel gruppo B di basket Eurocup.