LIVE Italia-Olanda 1-1, Nations League 2020 in DIRETTA: il primo tempo si chiude in parità! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Si chiude qui il primo tempo, Italia-Olanda 1-1. 45′ Concessi due minuti di recupero. 43′ Chiellini un muro! Troppo morbida la copertura della palla al limite dell'area di Pellegrini che viene scippato, ma ci pensa il pilastro azzurro a sventare la minaccia. 41′ L'Italia spinge! Triangolo tra Pellegrini e Chiesa che poi crossa, il colpo di testa di Bonucci in corsa non inquadra la porta. 40′ ANCORA CILESSEN! Il portiere olandese si tuffa e ci mette i pugni per disinnescare una conclusione dalla distanza di D'Ambrosio. 38′ SPINAZZOLA! Inserimento del terzino della Roma che calcia a convergere, è attento Cilessen che respinge con il piede.

