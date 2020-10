LIVE Italia-Olanda 1-1, Nations League 2020 in DIRETTA: cominciato il secondo tempo! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Due corner battuti dall’Olanda senza creare problemi alla difesa Italiana. 48′ Tiro di Wijnaldum che si impenna e termina alto non di molto. 46′ Comincia la ripresa! 47′ Si chiude qui il primo tempo, Italia-Olanda 1-1. 45′ Concessi due minuti di recupero. 43′ Chiellini un muro! Troppo morbida la copertura della palla al limite dell’area di Pellegrini che viene scippato, ma ci pensa il pilastro azzurro a sventare la minaccia. 41′ L’Italia spinge! Triangolo tra Pellegrini e Chiesa che poi crossa, il colpo di testa di Bonucci in corsa non inquadra la porta. 40′ ANCORA CILESSEN! Il portiere olandese si tuffa e ci mette i pugni per disinnescare una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50′ Due corner battuti dall’senza creare problemi alla difesana. 48′ Tiro di Wijnaldum che si impenna e termina alto non di molto. 46′ Comincia la ripresa! 47′ Si chiude qui il primo tempo,1-1. 45′ Concessi due minuti di recupero. 43′ Chiellini un muro! Troppo morbida la copertura della palla al limite dell’area di Pellegrini che viene scippato, ma ci pensa il pilastro azzurro a sventare la minaccia. 41′ L’spinge! Triangolo tra Pellegrini e Chiesa che poi crossa, il colpo di testa di Bonucci in corsa non inquadra la porta. 40′ ANCORA CILESSEN! Il portiere olandese si tuffa e ci mette i pugni per disinnescare una ...

