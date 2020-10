LIVE Italia-Olanda 1-1, Nations League 2020 in DIRETTA: azzurri a caccia della vittoria nei minuti finali! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88′ Wijnaldum dal limite dell’area spreca una buona occasione incrociando troppo il tiro. 86′ Veltman decisivo per la seconda volta da quando è entrato con un super anticipo ai danni di Immobile. 84′ Ottima azione costruita dall’Italia, sul cross finale di Florenzi Immobile non ci arriva per un pelo. 83′ Italia in controllo della partita ma che non riesce a pungere come vorrebbe. 81′ Ammonito D’Ambrosio per proteste. 79′ Buon cross di Barella, Veltman anticipa Locatelli e manda in corner. 77′ Prima sostituzione per l’Olanda: Veltman per Blind. 74′ Gli azzurri sono così schierati ora: Donnarumma – D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88′ Wijnaldum dal limite dell’area spreca una buona occasione incrociando troppo il tiro. 86′ Veltman decisivo per la seconda volta da quando è entrato con un super anticipo ai danni di Immobile. 84′ Ottima azione costruita dall’, sul cross finale di Florenzi Immobile non ci arriva per un pelo. 83′in controllopartita ma che non riesce a pungere come vorrebbe. 81′ Ammonito D’Ambrosio per proteste. 79′ Buon cross di Barella, Veltman anticipa Locatelli e manda in corner. 77′ Prima sostituzione per l’: Veltman per Blind. 74′ Glisono così schierati ora: Donnarumma – D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini ...

