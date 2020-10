Live e teatri chiusi stanno affamando chi ci lavora. Impediscono a tutti noi di respirare cultura. (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre 2020, i Governi Regionali avranno la possibilità di riconfermare le precedenti deroghe, autorizzando i luoghi di spettacolo ad una capienza del 50%, che consentirà la rappresentazione di spettacoli da Gennaio 2021. Il mondo dell’intrattenimento è chiuso da troppo tempo. Risulta quello più penalizzato da decisione governative che hanno portato letteralmente alla fame troppi lavoratori. Si sta negando alla gente una forma di cultura che mai come in questo periodo avrebbe aiutato a prendersi una pausa rigenerante dalle news allarmanti ripetute da tutti i media in maniera ossessiva, quasi a voler generare paura e terrore. Questa privazione ci colpisce tutti. Io personalmente dovevo presenziare in ottobre a Proscenium, manifestazione che avrebbe dovuto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre 2020, i Governi Regionali avranno la possibilità di riconfermare le precedenti deroghe, autorizzando i luoghi di spettacolo ad una capienza del 50%, che consentirà la rappresentazione di spettacoli da Gennaio 2021. Il mondo dell’intrattenimento è chiuso da troppo tempo. Risulta quello più penalizzato da decisione governative che hanno portato letteralmente alla fame troppitori. Si sta negando alla gente una forma diche mai come in questo periodo avrebbe aiutato a prendersi una pausa rigenerante dalle news allarmanti ripetute dai media in maniera ossessiva, quasi a voler generare paura e terrore. Questa privazione ci colpisce. Io personalmente dovevo presenziare in ottobre a Proscenium, manifestazione che avrebbe dovuto ...

La XXI edizione di Primavera dei teatri si chiude con la compagnia spagnola Leone d’argento per l’innovazione Agrupación senõr Serrano e con il debutto del nuovo lavoro scritto da Marco Martinelli con ...

Dpcm: per teatri, cinema e concerti 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto

Resta il numero massimo di 200 spettatori per manifestazioni al chiuso e 1000 all'aperto. Per capire in ogni caso cosa accadrà bisognerà aspettare i provvedimenti dei governatori di Regione nelle pros ...

