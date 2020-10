L’israeliana Gal Gadot non può essere Cleopatra? Almeno si ammetta che non parliamo di cinema (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gal Gadot insegue un progetto da tempo, vuole interpretare Cleopatra. Nulla di nuovo, anzi tutto di normale, da sempre gli attori inseguono dei personaggi e lottano contro tutto per riuscire a fare certi film (era Kirk Douglas che voleva fare Spartacus a tutti i costi, e alla fine prese Kubrick, per dire). Per farlo deve mettere d’accordo i produttori, deve trovare un modo perché il film piaccia a loro e accettino di finanziarlo. Dopo il successo di Wonder Woman sembra che ci sia l’equazione perfetta: lei è sufficientemente famosa e la regista con cui si è trovata così bene e che ha la sua medesima visione, Patty Jenkins, ha il credito giusto. Una regista donna poi è quello che i produttori vogliono sentirsi dire in questo momento storico. Tutto perfetto. Solo che Gal Gadot non è ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Galinsegue un progetto da tempo, vuole interpretare. Nulla di nuovo, anzi tutto di normale, da sempre gli attori inseguono dei personaggi e lottano contro tutto per riuscire a fare certi film (era Kirk Douglas che voleva fare Spartacus a tutti i costi, e alla fine prese Kubrick, per dire). Per farlo deve mettere d’accordo i produttori, deve trovare un modo perché il film piaccia a loro e accettino di finanziarlo. Dopo il successo di Wonder Woman sembra che ci sia l’equazione perfetta: lei è sufficientemente famosa e la regista con cui si è trovata così bene e che ha la sua medesima visione, Patty Jenkins, ha il credito giusto. Una regista donna poi è quello che i produttori vogliono sentirsi dire in questo momento storico. Tutto perfetto. Solo che Galnon è ...

