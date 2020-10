L’incapacità di Conte di gestire il ritorno della pandemia | tra incoerenze e limitazioni delle libertà personali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un governo incapace di assumere la responsabilità di procedere ad un necessario nuovo lockdown generale scarica ancora una volta su soggetti terzi l’onere di vigilare su ciò che accade in questo triste autunno segnato dalla ripresa dei contagi. È già successo con le regioni per la Sanità, avendo gioco facile nelle competenze ad esse assegnate in tempi lontani e con ben altro clima, per la Scuola, gravando i dirigenti scolastici del dilemma di scelte difficili e randomizzate circa la decisione di chiudere interi plessi o singole aule a propria discrezione, di definire il puzzle degli orari di ingresso e di uscita degli studenti, con il caos conseguente e bruciando il primo mese di lezioni durante il quale non si è certo iniziato alcun programma; è evidente che si tornerà presto alla didattica a distanza, vista anche la bolgia ...