Ligabue smentisce: 'Bacio gay? Non ero io in foto, attenti alle fake news' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luciano Ligabue esce allo scoperto e smentisce le voci che lo identificavano come il misterioso musicista in una foto con un Bacio gay . Volto coperto da pixel e Bacio appassionato ad un altro uomo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lucianoesce allo scoperto ele voci che lo identificavano come il misterioso musicista in unacon un. Volto coperto da pixel eappassionato ad un altro uomo ...

GazzettaDelSud : Ligabue smentisce: 'Bacio gay? Non ero io in foto, attenti alle fake news' - generacomplotti : RT @Libero_official: 'Quello in questa foto non sono io, alzate le antenne': bacio gay pubblicato da #Dagospia, #Ligabue smentisce le voci… - mimmocarriero : RT @Libero_official: 'Quello in questa foto non sono io, alzate le antenne': bacio gay pubblicato da #Dagospia, #Ligabue smentisce le voci… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Quello in questa foto non sono io, alzate le antenne': bacio gay pubblicato da #Dagospia, #Ligabue smentisce le voci… - Libero_official : 'Quello in questa foto non sono io, alzate le antenne': bacio gay pubblicato da #Dagospia, #Ligabue smentisce le vo… -