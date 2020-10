Libia | arrestato il trafficante di uomini Bija | nel 2017 partecipò a una riunione Oim a Roma con dei funzionari italiani

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il governo di Tripoli haAbd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto nel giro del traffico di esseri umani dallacome. È lui uno dei capi del traffico che nelpartecipò ad unaOim in Italia, presentandosi come rappresentante della Guardia Costiera libica, alla quale presero parte ancheera già stato colpito da sanzioni delle Nazioni Unite e, secondo quanto scrive l’emittente Libya Alhadath, è statodalla “Forza di dissuasione”, quindi dalla milizia “Rada”, del Governo di accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Al-Milad è accusato dall’Onu e dalla Corte internazionale dell’Aja di crimini ...

