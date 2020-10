Li sento cantare Happy Birthday | interveniamo! Social scatanati sul nuovo Dpcm

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildel 13 ottobre ha messo la parola fine alle feste private. Con ilprovvedimento il governo ha inserito una “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici non conviventi. Nonostante il periodo drammatico da cui è nata l’esigenza della restrizione, itrovano sempre un modo per stemperare gli animi e anche in questo caso non hanno perso occasione. “Attenzione quando ordinate sette pizze, la vostra chiamata potrebbe essere intercettata” scrive qualcuno, immaginando un’irruzione in casa da parte delle forze dell’ordine, armati e con caschi in testa, per sventare il crimine. Lo spunto da vita a numerosissimi meme, in una gara creativa tra utenti. “Volevo un vassoio di pasticcini”, ...