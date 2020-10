L’esperto dell’Iss: «In due settimane 100 morti al giorno». Crisanti, allarme sugli anziani in casa: «Inseguiamo il virus: andrà peggio» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Che la situazione sia preoccupante lo indicano innanzitutto le cifre che impongono scadenze sempre più urgenti. Lo sottolinea l’epidemiologo dell’Iss Patrizio Pezzotti su La Stampa che fissa a due settimane il momento in cui i decessi in Italia potrebbero salire fino a 100. Secondo lo scienziato che cura il rapporto mensile sulla mortalità da Covid-19, sono 14 i giorni in media che passano dalla diagnosi del contagio al decesso. E con i dati emersi dagli ultimi bollettini della Protezione civile indicano una strada che rischia di essere obbligata. «Le oltre 40 vittime che contiamo oggi – dice Pezzotti – sono quelle che si sono ammalate quando avevamo poco più di 1.600 contagi al giorno». Ora che i contagi stanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronain Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Che la situazione sia preoccupante lo indicano innanzitutto le cifre che impongono scadenze sempre più urgenti. Lo sottolinea l’epidemiologo dell’Iss Patrizio Pezzotti su La Stampa che fissa a dueil momento in cui i decessi in Italia potrebbero salire fino a 100. Secondo lo scienziato che cura il rapporto mensile sulla mortalità da Covid-19, sono 14 i giorni in media che passano dalla diagnosi del contagio al decesso. E con i dati emersi dagli ultimi bollettini della Protezione civile indicano una strada che rischia di essere obbligata. «Le oltre 40 vittime che contiamo oggi – dice Pezzotti – sono quelle che si sono ammalate quando avevamo poco più di 1.600 contagi al». Ora che i contagi stanno ...

