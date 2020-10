L’esame farsa di Suarez, la Juventus allo scoperto: la posizione del club bianconero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano le indagini della procura di Perugia sull’esame farsa di Luis Suarez, ex calciatore del Barcellona ad un passo dalla Juventus. Oggi è l’attaccante dell’Atletico Madrid, arrivano aggiornamenti sul test che ha fatto molto discutere. Il club bianconero ha dovuto comunque spiegare ai propri azionisti cosa sia accaduto presso l’Università per Stranieri di Perugia. “La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo. La Juventus non ha organizzato alcun esame per il calciatore Luis ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano le indagini della procura di Perugia sull’esamedi Luis, ex calciatore del Barcellona ad un passo dalla. Oggi è l’attaccante dell’Atletico Madrid, arrivano aggiornamenti sul test che ha fatto molto discutere. Ilha dovuto comunque spiegare ai propri azionisti cosa sia accaduto presso l’Università per Stranieri di Perugia. “La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante laavesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo. Lanon ha organizzato alcun esame per il calciatore Luis ...

