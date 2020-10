Lega Serie A sceglie fondo CVC. Iniziata la rivoluzione per diritti tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La rivoluzione è Iniziata: l'Assemblea di Lega Serie A sceglie la cordata CVC, Advent e Fsi come partner di private equity per la creazione di una media company che sarà incaricata di vendere i diritti televisivi del campionato di calcio italiano. È passata con 15 voti a favore e 5 astenuti l'offerta presentata da CVC per 1,625 miliardi, ora parte la trattativa ma la strada è tracciata e la visione del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino assume maggiore... Leggi su digital-news (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La: l'Assemblea dila cordata CVC, Advent e Fsi come partner di private equity per la creazione di una media company che sarà incaricata di vendere itelevisivi del campionato di calcio italiano. È passata con 15 voti a favore e 5 astenuti l'offerta presentata da CVC per 1,625 miliardi, ora parte la trattativa ma la strada è tracciata e la visione del presidente dellaA Paolo Dal Pino assume maggiore...

