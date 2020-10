Le tasse pagate in Italia dai giganti web: Amazon 11 milioni di euro, Google 5,7 milioni, Facebook 2,3 mln, Netflix 6 mila euro. (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il centro studi di Mediobanca fa i conti in tasca ai colossi del web. Sia a livello globale, sia per quanto riguarda nello specifico le attività Italiane. Sebbene non sia una novità, continua a colpire l’esiguità dell’importo versato al fisco da multinazionali che contano su un giro d’affari di oltre mille miliardi di euro l’anno e con profitti che nel 2019 hanno raggiunto i 146 miliardi. L’analisi prende in esame i primi 25 gruppi internet al mondo (le cosiddette “web soft”) ma la metà dei ricavi è riconducibile ai primi 3: Amazon, Alphabet (ossia Google) e Micorsoft. A queste tre società fanno capo rispettivamente la metà di tutte le vendite on line, la metà dei ricavi da servizi internet, e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il centro studi di Mediobanca fa i conti in tasca ai colossi del web. Sia a livello globale, sia per quanto riguarda nello specifico le attivitàne. Sebbene non sia una novità, continua a colpire l’esiguità dell’importo versato al fisco da multinazionali che contano su un giro d’affari di oltre mille miliardi dil’anno e con profitti che nel 2019 hanno raggiunto i 146 miliardi. L’analisi prende in esame i primi 25 gruppi internet al mondo (le cosiddette “web soft”) ma la metà dei ricavi è riconducibile ai primi 3:, Alphabet (ossia) e Micorsoft. A queste tre società fanno capo rispettivamente la metà di tutte le vendite on line, la metà dei ricavi da servizi internet, e la ...

