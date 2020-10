Le regole del flirt, 3 indizi per capire se una donna ci sta provando (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È festa grande per i giocatori di poker, i fan di «The Mentalist» e gli appassionati di Sherlock Holmes: anche il flirt al femminile ha i suoi indizi inequivocabili, che è possibile intercettare durante un appuntamento o anche una semplicissima conversazione per capire se – in fondo in fondo – potrebbe esserci qualche forma di interesse non esattamente accademico-lavorativo. A rivelarlo è uno studio condotto dalla dall'Università del Kansas, pubblicato sul sul Journal of Sex Reserach, che ha messo in fila tutti quegli atteggiamenti e quelle posture che una donna attratta sessualmente dal proprio interlocutore tenderebbe ad assumere. Piccola premessa: no, non sono contemplati gli sguardi da pantera affamata di vanziniana memoria o i ripetuti, sconci giri di lingua su ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È festa grande per i giocatori di poker, i fan di «The Mentalist» e gli appassionati di Sherlock Holmes: anche ilal femminile ha i suoiinequivocabili, che è possibile intercettare durante un appuntamento o anche una semplicissima conversazione perse – in fondo in fondo – potrebbe esserci qualche forma di interesse non esattamente accademico-lavorativo. A rivelarlo è uno studio condotto dalla dall'Università del Kansas, pubblicato sul sul Journal of Sex Reserach, che ha messo in fila tutti quegli atteggiamenti e quelle posture che unaattratta sessualmente dal proprio interlocutore tenderebbe ad assumere. Piccola premessa: no, non sono contemplati gli sguardi da pantera affamata di vanziniana memoria o i ripetuti, sconci giri di lingua su ...

