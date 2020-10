Le parole del Premier Conte: ci sono brutte notizie per gli italiani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Conte: “Curva non può non preoccupare, seguire le regole, possibili misure restrittive Regioni”. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato della possibilità di un lockdown nelle regioni più colpite, come la Campania. "I presidenti delle Regioni - ha spiegato il Premier - possono introdurre misure più restrittive in caso necessità. Per allentare le misure prese dal Governo occorre invece un'intesa con il ministro della Salute. "Il nuovo aumento dei casi - ha aggiunto Conte - ci preoccupa e ci spinge a rispettare tutte le regole". (Continua...) Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia, i dati e gli aggiornamenti dal mondo di oggi, mercoledì 14 ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020): “Curva non può non preoccupare, seguire le regole, possibili misure restrittive Regioni”. Il presidente del consiglio, Giuseppe, ha parlato della possibilità di un lockdown nelle regioni più colpite, come la Campania. "I presidenti delle Regioni - ha spiegato il- posintrodurre misure più restrittive in caso necessità. Per allentare le misure prese dal Governo occorre invece un'intesa con il ministro della Salute. "Il nuovo aumento dei casi - ha aggiunto- ci preoccupa e ci spinge a rispettare tutte le regole". (Continua...) Le ultimesul Coronavirus Covid-19 in Italia, i dati e gli aggiornamenti dal mondo di oggi, mercoledì 14 ...

Ultime Notizie dalla rete : parole del CORONAVIRUS: SCUOLA, tornano le LEZIONI a DISTANZA? Ecco le parole del Premier CONTE e della Ministra AZZOLINA iLMeteo.it F1 | Motori del futuro, Seidl: “La Formula 1 deve scegliere quale direzione seguire”

In queste settimane ci si interroga su come sarà la Formula 1 del futuro. Le power unit ... team principal della McLaren nelle parole rilasciate a RaceFans. “Ci sono state delle discussioni ...

FI, Floriana De Donatis replica a Fazzone: «Il partito non rispetta il mio ruolo»

La visita in città del senatore azzurro Claudio Fazzone ha lasciato diversi strascichi, che sicuramente alimenteranno ulteriori polemiche interne. La prima a reagire alle parole del parlamentare è ...

